3. kez neden olmasın?

Pazar akşamı ezeli rakibi Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Galatasaray'la aradaki farkı da üç puana düşürdü. Fikstür avantajını da elinde bulunduran sarı-lacivertliler, kalan haftalarda hata yapmayarak 10 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987- 88 sezonundan bu yana 8 ve daha üzeri puan farkından 2 kez geri dönüp kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertliler, 2003-04 sezonunda Beşiktaş'ın 8 puan gerisinden gelip mayıs ayında şampiyon olurken, bu başarıyı 2010-11'de de elde etti. O dönem Trabzonspor'la yarışan Fenerbahçe, 9 puan geriden gelmiş ve sezon sonunda şampiyon olmuştu. 16 Mart'ta Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 6 Nisan'da bu farkı 3'e düşürdü. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara Trabzon maçı sonrasında bu iki sezonu hatırlattı ve ardından tek ses yükseldi: "Yaptık yine yaparız."

5 TAKIM BAŞARDI

Süper Lig'de 1987- 1988 sezonuyla birlikte 3 puanlı sisteme geçildi. O sezondan bu yana 8 ve daha üstü yüksek puan farkından geriden gelip şampiyon olan sadece 5 takım bulunuyor.

HEP BURADAYIM

Anderson Talisca'nın Trabzonspor maçında attığı ikinci golün asistini yapan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından atılan bu golün videosunu paylaştı ve altına, "Bana ihtiyacın olduğundan hep buradayım" mesajını yazdı.