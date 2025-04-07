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Haberler Fenerbahçe Skriniar her yerde

Skriniar her yerde

Savunmada harikalar yaratan Milan Skriniar, Bodrum maçının ardından Trabzonspor önünde de fileleri buldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Skriniar her yerde

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en önemli transferi olan Milan Skriniar, sadece takım savunmasını toparlamakla kalmadı, hücumda da önemli işler yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler ile ligde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor önünde asist yapan Slovak yıldız, son haftalarda ise skor üretmeye başladı. Süper Lig'de geçen hafta oynanan Bodrum FK maçında kafayla fileleri havalandıran Slovak futbolcu, dünü de boş geçmedi. Rakip ceza alanı içerisine giden Skriniar, Banza'dan seken topu iyi takip ederek köşeye düzgün bir vuruşla gönderdi.

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