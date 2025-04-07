Skriniar her yerde

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en önemli transferi olan Milan Skriniar, sadece takım savunmasını toparlamakla kalmadı, hücumda da önemli işler yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler ile ligde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor önünde asist yapan Slovak yıldız, son haftalarda ise skor üretmeye başladı. Süper Lig'de geçen hafta oynanan Bodrum FK maçında kafayla fileleri havalandıran Slovak futbolcu, dünü de boş geçmedi. Rakip ceza alanı içerisine giden Skriniar, Banza'dan seken topu iyi takip ederek köşeye düzgün bir vuruşla gönderdi.