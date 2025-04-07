Kadıköy'de Fener alayı

Süper Lig'de haftanın maçında kazanan Fenerbahçe oldu... Ezeli rakibi Trabzonspor'u taraftarının önünde farklı geçen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 'bay' geçtiği haftada hata yapmadı. Maça oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede fazla etkili olamadı. Gole daha fazla yaklaşan taraf Trabzonspor'du... 29'da Banza ile direğe takılan bordo-mavililer, 45+4'te Draguş'un golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya Jose Mourinho, Djiku- Talisca, değişikliğiyle başladı ve bu hamle maçın da kaderini değiştirdi. 49'da kazanılan penaltıda topun başına geçen sambacı, skoru eşitledi. Bu golden 9 dakika sonra Skriniar, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Akın akın Trabzonspor kalesine yüklenen sarı-kanarya, 64'te Talisca'yla farkı ikiye çıkardı. Sambacı, 77'de bir kez daha sahne aldı ve Fenerbahçe'nin dördüncü kendisinin üçüncü golünü attı. Maç 4-1 bitti. F.Bahçe, G.Saray'la farkı 3'e düşürdü.

FRED 11'DE BAŞLADI

Galatasaray derbisi sonrasında hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart gören Fred, PFDK'dan ceza almıştı. Ancak Brezilyalı 3 maç ceza aldığı için bunları önümüzdeki yıl kupa maçlarında çekecek. Fred, dün 11'de maça başladı.

KOSTİC SINIRA TAKILDI

Sarı lacivertlilerin son haftalardaki en önemli isimlerinden biri olan Kostic, dün teknik direktör Jose Mourinho tarafından Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmadı. Kostic'le birlikte sakatlığını atlatan Diego Carlos da yabancı sınırına takıldığı için listeye yazılmadı. Teknik direktör Jose Mourinho da durumu açıkladı.

JOSE SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

F.Bahçe, uzun bir süre sonra 4'lü savunmayla maça başladı. 3-4-1-2 diziliminden, 4-2-3-1'e dönen Portekizli, G.Saray derbisinden tam 7 ismi değiştirdi. Jose, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Kostic, Talisca, İrfan Can ve Nesyri'yi kızağa çekti. Bu 7 isimden sadece Çağlar ile Oğuz Aydın ikinci yarı şans buldu. Diğer isimler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

MERT MÜLDÜR BEĞENİ KAZANDI

Mourinho'nun jokerlerinden biri olan Mert Müldür, dün ilk yarıda sol bek oynadı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise sol stoper olarak görev yaptı. Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı. 26 yaşındaki savunmacı dün tam 7 kez Trabzonspor karşısında top çaldı ve rakibin ataklarını başlamadan bitirdi.

LİVA İKİ MAÇ SONRA

Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, iki maç sonra ilk 11'e döndü... En son Samsunspor maçında kaleyi koruyan Hırvat eldiven, Bodrum FK ve Galatasaray mücadelelerinde yedek beklemişti.

AĞRILARI ARTTI

Milli aradan döndükten sonra ağrıları artan İsmail Yüksek, Bodrum ve G.Saray maçlarında forma giyememişti. Tecrübeli orta saha dünkü Trabzonspor karşılaşması öncesinde ağrıları artında maç kadrosundan çıkarıldı.

TADİC'LE 67 DAKİKA

Son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan Dusan Tadic, dün Kadıköy'de maça 11'de başladı. 67 dakika sahada kalan Sırp oyuncu, görev süresi boyunca pek varlık gösteremedi. Yerini Çağlar'a bıraktı.

ÇIKINCA SAVUNMA DÜZELDİ

Ganalı oyuncu Alexander Djiku, Bodrum maçında Jose Mourinho tarafından kızağa çekilmişti. Dün 11'de başlayan Djiku, performans olarak bekleneni sergileyemeyince 46'da oyundan alındı. Djiku çıkınca Fenerbahçe'nin savunması ikinci yarıda düzeldi.

NESYRİ İLK KEZ SÜRE ALMADI

En-Nesyri, ligde ilk kez süre alamadı. Geldiği günden bu yana her maça ilk 11 olmasa bile sonradan oyuna giren Faslı oyuncu, Trabzonspor maçını yedek kulübesinde tamamladı. Nesyri, 23'üncü haftadaki Alanya maçında ise sarı kart cezalısıydı.