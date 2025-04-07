İstifadan alkışa

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Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor ile oynanan kritik maçta Ülker Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor ile oynanan kritik maçta Ülker Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırarak moral verirken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında skor 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile devam ederken, bir grup taraftar F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ve arka arkaya gelen gollerle birlikte protestolar yerini alkışalara bıraktı. Karşılaşma sonunda taraftarlar sarı-lacivertli oyuncuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

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