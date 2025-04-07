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Haberler Fenerbahçe Her yerde penaltı

Her yerde penaltı

Jose Mourinho karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e sert tepki gösterdi: "Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmadı."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Her yerde penaltı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var, İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi. Şu anda şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

"GALATASARAY POZİTİF ETKİLEDİ"

Galatasaray maçında yaşanan olaylara da değinen Deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur. İlk yarı dengeliydi ama İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yine takım olarak yine iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, onları hafta içi üzdük ama yine de buraya gelerek büyük destek verdiler" diye konuştu.

EL İTİRAZI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı bekledi. Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı itirazında bulundu. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

PFDK, Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi. Olaylı derbi sonrası Portekizli çalıştırıcı Trabzonspor maçında takımının başında sahaya çıkarken Tribünler tecrübeli hocayı tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Portekizli teknik adam, maç öncesi Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

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