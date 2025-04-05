Ceza 5-10 maç men

F.Bahçe-G.Saray arasında oynanan olaylı derbinin ardından PFDK sevkleri belli oldu... Maç bittikten sonra G.Saray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkan F.Bahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 'saldırı' nedeniyle disiplin talimatının 44. maddesi uyarınca PFKD'ya sevk edildi. Portekizli, 5 ila 10 maç arasında bir cezaya çarptırılacak. Jose, 9 ve üstü ceza alırsa, sezon sonuna kadar kulübesindeki yerini alamayacak.

41'İNCİ MADDEDEN

Maç içerisinde kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle 41'nci maddeden, kaleci antrenörü Sandro Zufic, sportmenliğe aykırı hareketten, Mert Hakan Yandaş, Mourinho gibi saldırıdan, Fred de müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 41'inci maddeden PFDK'ya sevk edildi. Foti ile Fred, 4-8 maç, Mert Hakan, 5-10 maç, Zufic ise 1-3 maç arası ceza alacak.

SKANDALLARIYLA İZ BIRAKIYOR

İspanyol medyasından "Darioas" Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketin ardından Portekizli teknik adamın geçmişte yaşadığı olayları yeniden gündeme taşıdı ve "Mourinho skandallarıyla iz bırakmaya devam ediyor" başlığını attı.

ÖZÜR İÇİN 10 YIL BEKLEMELİ

İtalyan medyası, ilginç bir habere imza attı ve Okan Buruk'un Jose Mourinho'nun özrü için 10 yıl beklemesi gerektiğini ileri sürdü: "Mourinho, Tito'ya yaptığı hareket sonrasında tam 10 yıl sonra özür dilemiş ve yaptığının yanlış olduğunu söylemişti. Şimdi de Okan Buruk, Jose'nin özür dilemesi için 10 yıl beklemeli."