Trabzon’da Göle

Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrasında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho bu sezon ligde üçüncü kez takımının başında olamayacak. Portekizli çalıştırıcının olmadığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Salvatore Foti yer almıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcı da Galatasaray derbisinin uzatma anlarında kırmızı kartla gördü ve oyundan atıldı. Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinde takımın başında büyük olasılıkla Zeki Murat Göle olacak. Jose Mourinho yardımcı antrenörlerden Luca Fatiga'yı da görevlendirebilir ancak daha önce bu görevi yapmış olan Göle, bir numaralı favori.

DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'İN

Pazar günü oynanacak olan F.Bahçe-Trabzonspor derbisine MHK, Mehmet Türkmen'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta düdük çalan 32 yaşındaki hakem, Fenerbahçe'nin daha önce Alanyaspor, Bodrum FK, Beşiktaş ve Antalya maçlarında görev yaptı. Türkmen, Trabzonspor'un ise Kayseri, A.Demir, Samsun, Eyüp ve Başakşehir mücadelelerini yönetti. F.Bahçe ve Trabzon 3'er kez kazandı.