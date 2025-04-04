  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Trabzon’da Göle

Trabzon’da Göle

Fenerbahçe’nin Pazar günü Trabzonspor’la oynayacağı derbide takımın başında Zeki Murat Göle olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon’da Göle

Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrasında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho bu sezon ligde üçüncü kez takımının başında olamayacak. Portekizli çalıştırıcının olmadığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Salvatore Foti yer almıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcı da Galatasaray derbisinin uzatma anlarında kırmızı kartla gördü ve oyundan atıldı. Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinde takımın başında büyük olasılıkla Zeki Murat Göle olacak. Jose Mourinho yardımcı antrenörlerden Luca Fatiga'yı da görevlendirebilir ancak daha önce bu görevi yapmış olan Göle, bir numaralı favori.

DÜDÜK MEHMET TÜRKMEN'İN

Pazar günü oynanacak olan F.Bahçe-Trabzonspor derbisine MHK, Mehmet Türkmen'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta düdük çalan 32 yaşındaki hakem, Fenerbahçe'nin daha önce Alanyaspor, Bodrum FK, Beşiktaş ve Antalya maçlarında görev yaptı. Türkmen, Trabzonspor'un ise Kayseri, A.Demir, Samsun, Eyüp ve Başakşehir mücadelelerini yönetti. F.Bahçe ve Trabzon 3'er kez kazandı.

F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt!
DİĞER
Acı tesadüf! Volkan Konak 2019 yılındaki konserinde bilmeden öleceği yaşı söylemiş: "58'de..."
Kemal Kılıçdaroğlu "aday değilim" dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine "hırsız" göndermesinde bulundu: "Çalanların yüzüne tükürülür"
G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı!
Cimbom İngiliz yıldızın peşine düştü! Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 00:42
F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! 00:42
Romulo Beşiktaş'ı kupa dışına itti! Romulo Beşiktaş'ı kupa dışına itti! 00:42
Solskjaer'den kırmızı kart açıklaması! Solskjaer'den kırmızı kart açıklaması! 00:42
PFDK kararları açıklandı! PFDK kararları açıklandı! 00:42
Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı! Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı! 00:42
Daha Eski
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 00:42
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 00:42
G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı! G.Saray'dan flaş F.Bahçe paylaşımı! 00:42
Çakar yorumladı! Szymanski'nin golü ofsayt mı? Çakar yorumladı! Szymanski'nin golü ofsayt mı? 00:42
Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyeti sonrası... Özbek kesenin ağzını açtı! Derbi galibiyeti sonrası... 00:42
Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra... Buruk'tan tarihi başarı! Guardiola'dan sonra... 00:42