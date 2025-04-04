Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçti!

Futbolseverlerin önceki gün ATV ekranlarından izlediği, her anı nefes kesen ve heyecanın hiç eksik olmadığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçen bir mücadele oldu. Son yıllarda iki takımın Osimhen, Sara, Sanchez, En-Nesyri, Skriniar, Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti. Ezeli rakiplerin toplam ilk 11 değerleri 308 milyon Euro oldu. Daha önceki rekor, 2015- 16 sezonunda Galatasaray- Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon Euro'du.