Elde kaldı lig

Son iki sezonda Galatasaray'a kaptırılan şampiyonlukların ardından Fenerbahçe yönetimi, takımın başına temmuz ayında Jose Mourinho'yu getirdi. Dünyaca ünlü teknik adam; imza töreninde 'başları' vaat etti ve "Özel biri olduğumu 26 kupayla gösterdim" dedi. Jose iddialı açıklamalarıyla Fenerbahçe taraftarına üç kulvarda da başarı sözü verdi. Ancak işler hiç Jose Mourinho'nun planladığı gibi gitmedi. Fenerbahçe, Mourinho önderliğinde önce Şampiyonlar Ligi'ne veda etti hem de Ağustos ayında taraftarının önünde...

GÜVEN KALMADI

Ligde ve Avrupa'da çalkantılı bir dönem geçirilse de sonrasında toparlanan sarı-lacivertliler, hem lig hem Avrupa hem de Türkiye Kupası'nda iddialı hale geldi. Ancak 13 Mart'ta ilk fire verildi ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Rangers'a elendi. F.Bahçe ardından G.Saray'a evinde yenilerek Türkiye Kupası'na da veda etti. Üç kupanın ikisine havlu atan F.Bahçe'nin tek tutunacağı dal şampiyonluk kaldı. Onda da G.Saray önde. F.Bahçe'nin bu duruma düşmesinin baş sorumlusu olan Mourinho'ya ise artım güven kalmadı.

MOU BU SEZON 8'iNCi KARTINI GÖRDÜ

Galatasaray derbisinin sonunda kırmızı kart gören Jose Mourinho, bu sezon gördüğü kartlarla gündem oldu. Süper Lig'de iki Adana Demirspor maçının yanı sıra; Antalyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor mücadelelerinde sarı kart gördü. Avrupa Ligi'ndeki M.United karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan atılan Jose, Rangers maçında da sarı kart görmüştü. Jose, şu ana kadar tam 8 kart gördü.