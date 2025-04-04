Derbi kazanamıyor

Mourinho yönetimindeki F.Bahçe, 2024-25 sezonunda oynadığı 4 derbiyi de kazanamadı. Ligde iç sahada G.Saray ile oynadığı maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçta ise golsüz berabere kaldı. F.Bahçe, kupada ise sarı-kırmızılı ekibe 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde de sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

4 MAÇTIR YENEMİYOR

F.Bahçe, evinde G.Saray'ı konuk ettiği son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan sarılacivertli ekip, Kadıköy'de son Galatasaray galibiyetini 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık elde etmişti. Kanarya, Kadıköy'deki son 9 maçın da sadece 1'ini kazandı.