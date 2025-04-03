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Haberler Fenerbahçe Szymanski yetmedi

Szymanski yetmedi

Rangers ve Bodrum maçlarının ardından Galatasaray derbisini de boş geçmedi ama golü F.Bahçe’ye yarı final biletini getirmedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Szymanski yetmedi

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski, Galatasaray derbisinde son haftalardaki golcü kimliğini yine ön plana çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Polonyalı yıldız, Talisca'nın çevirdiği topu ayak içiyle filelere gönderip devre bitmeden skoru 2-1'e getirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Rangers maçında iki gol atan, ligdeki Podrum FK mücadelesinde de bir kez fileleri havalandıran Szymanski'nin golü Fenerbahçe'ye tur için umut oldu. Ancak Kanarya, ikinci yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca bu gol tur için yeterli olmadı. Polonyalı futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 43 resmi maçta 7 gol atıp, 9 da asist yaptı.

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