Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne olacak. Kadıköy'de oynanacak olan maç iki takım için de çok büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe ezeli rakibini mağlup ederek, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig için de psikolojik üstünlüğü yakalamak istiyor. Diğer yandan Galatasaray ise bu karşılaşmada hata yapmayarak, lig şampiyonluğu için çok büyük moral kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesi Jose Mourinho ve Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...
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Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
Kritik maça saatler kala iki takımın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi.
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred (İrfan Can), Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
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