Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.