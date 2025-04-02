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Haberler Fenerbahçe Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu dev bir derbiye sahne olacak. Kadıköy'de oynanacak olan maç iki takım için de çok büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe ezeli rakibini mağlup ederek, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig için de psikolojik üstünlüğü yakalamak istiyor. Diğer yandan Galatasaray ise bu karşılaşmada hata yapmayarak, lig şampiyonluğu için çok büyük moral kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesi Jose Mourinho ve Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı ise merak konusu haline geldi. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 09:36
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Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

403. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Kritik maça saatler kala iki takımın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred (İrfan Can), Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

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