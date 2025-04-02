Kadıköy'de şov zamanı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu mücadeleyi kazanan son 4'e adını yazdıracak. Ligde G.Saray'a karşı oynadığı iki maçı da kazanamayan sarılacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına galibiyet yemini ettirdi. Portekizli çalıştırıcı, ezeli rakibini yenerek hem ligde psikolojik üstünlüğü eline almak hem de Başkan Ali Koç'a doğum günü hediyesi vermek istiyor.

DAHA GÜZEL HEDİYE OLMAZ

Son taktik idmanda öğrencileriyle bir toplantı yapan Jose Mourinho, maçın sadece bir kupa mücadelesi olmadığının altını çizdi ve şu sözlerle oyuncularına seslendi: "Bu maç bu sezonun belki de en önemli mücadelesi olacak. Kazandığımız takdirde, rüzgarı arkamıza alacağız. Rakibimizi, psikolojik olarak yıpratmamız ve bu anlamda üstünlüğü sağlamamız için kazanmamız şart. Bunu taraftarımızın önünde başaracağız. Aynı zamanda Başkanımızın da doğum günü. G.Saray galibiyetinden daha güzel bir hediye olmaz."

EKSIK YOK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, forma giyebilecek durumda... Teknik direktör Jose Mourinho'nun Carlos'u riske etmek istemediği öğrenildi. Fred ile Çağlar'ın durumu ise bugün netlik kazanacak.

403' ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün tarihlerinde 403'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette şu ana kadar 402 mücadele oynandı. Bu maçların 149'unu Fenerbahçe, 129'unu Galatasaray kazandı. 124 maçta eşitlik bozulmadı.

3 MAÇIN 2'SİNDE GOL YEMEDİ

Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi. Sarıkırmızılılara karşı ilk iki derbide kalesini kapatan Hırvat eldiven, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 golü kalesinde gördü.

JOSE SİFTAH PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin bu sezon derbi maçlarda yüzü gülmedi. Ligde G.Saray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarılacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Jose, G.Saray'a karşı kazanarak Türkiye'deki ilk zaferini yaşamak istiyor.

KARTLAR HAVADA UÇUYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu. Fenerbahçe 2, G.Saray ise 5 sarı kart gördü. Sezonun ilk yarısındaki maçta da G.Saray'dan 6, Fenerbahçe'den 3 oyuncu sarı kartla cezalandırılmıştı.

3 GALİBİYETİ VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018'den bu yana 14 Galatasaray derbisi yaşadı. Koç'un Fenerbahçe'si, bu 14 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrıldı. 6 maç berabere bitti, 5 karşılaşmayı ise Galatasaray kazandı.

F.BAHÇE HAZIR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mourinho yönetimindeki antrenmanda, son taktik çalışma yapıldı.

DÜMENE GEÇTİ

Dünkü idman sonrasında kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş, takımla kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda Mert Hakan, derbinin önemini "Hem kupa hem de şampiyonluk için kazanalım" diye konuştu.

CUMA HESAPTA

F.Bahçe yönetimi, Galatasaray galibiyeti için oyunculara prim sözü vermişti. Sarı- lacivertli futbolcular, bugün ezeli rakiplerini elemeleri halinde 1'er milyon TL prim kazanacak. Yönetim, primleri Cuma günü hesaplara yatıracak.