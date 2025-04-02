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Haberler Fenerbahçe Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme Göztepe'nin genç yeteneği geldi. Yaşanan bu gelişme, herkese sürpriz oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:06
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Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı.

Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için harekete geçti ve Göztepe'yle ilk görüşme gerçekleştirildi.

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