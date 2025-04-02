Göztepe'nin genç yeteneği Fenerbahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme Göztepe'nin genç yeteneği geldi. Yaşanan bu gelişme, herkese sürpriz oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 10:06
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Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe'ye para artı takas teklifi sunacak.
Ancak 21 yaşındaki stoperi Avrupa'dan da takip eden takımlar var.
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