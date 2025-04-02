Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisini kazanarak tur atlamayı hedeflediklerini söyledi: "Çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.

Öncelikle 51. kez söyleyeyim. Cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi. Bu hakemi biz istemiş olabilir miyiz?"