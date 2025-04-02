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Haberler Fenerbahçe Çok önemli bir maç

Çok önemli bir maç

Acun Ilıcalı: “Çok önemli bir maç. Derbiler için söylenecek söz azdır. 51 kez söyledim. 52’nci kez diyeyim. Yabancı hakem istiyoruz. İbrahim Hatipoğlu skandal açıklama yaptı”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Çok önemli bir maç

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisini kazanarak tur atlamayı hedeflediklerini söyledi: "Çok önemli bir maç tabii ki. Derbiler için söylenecek söz azdır. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.

Öncelikle 51. kez söyleyeyim. Cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi. Bu hakemi biz istemiş olabilir miyiz?"

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