FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan 39 yaşındaki Edin Dzeko idmanları aksatmıyor.

Sezon başından bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri olan ve Bodrum FK maçına maskeyle çıkan Dzeko, maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.