FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de dev derbi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek tur atlamak isteyen sarı-lacivertlilerde elinde kırık bulunan ve milli takımda da burnu kırılan Edin Dzeko, teknik direktör Jose Mourinho'dan özel bir istekte bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan 39 yaşındaki Edin Dzeko idmanları aksatmıyor.
Sezon başından bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri olan ve Bodrum FK maçına maskeyle çıkan Dzeko, maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
11'DE BAŞLAMAK İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre Boşnak golcü, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.
"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"
Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım" dediği belirtildi.
MOURINHO GÖRÜŞME YAPACAK
Boşnak forvet pazartesi günü de takımla çalıştı. Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.
KADRO YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.
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