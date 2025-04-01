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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de dev derbi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek tur atlamak isteyen sarı-lacivertlilerde elinde kırık bulunan ve milli takımda da burnu kırılan Edin Dzeko, teknik direktör Jose Mourinho'dan özel bir istekte bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 10:23
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FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba akşamı Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Saat 20.45'te başlayacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Mücadeleye kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumları da netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan 39 yaşındaki Edin Dzeko idmanları aksatmıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

Sezon başından bu yana takımın en önemli hücum silahlarından biri olan ve Bodrum FK maçına maskeyle çıkan Dzeko, maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

11'DE BAŞLAMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre Boşnak golcü, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

MOURINHO GÖRÜŞME YAPACAK

Boşnak forvet pazartesi günü de takımla çalıştı. Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan Galatasaray derbisi öncesi özel talep!

KADRO YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.

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