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Haberler Fenerbahçe Dersimiz taktik

Dersimiz taktik

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Dersimiz taktik
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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