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Haberler Fenerbahçe Bir kupadan fazlası

Bir kupadan fazlası

Galatasaray maçı öncesinde oyuncularına seslenen Mourinho, “G.Saray maçı, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da kritik bir öneme sahip” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Bir kupadan fazlası

Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından aradaki puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, yarın ezeli rakibiyle oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına odaklanmış durumda... G.Saray'ın yenilmesiyle birlikte morallenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini kupanın dışına itip, şampiyonluk yarışında da psikolojik üstünlüğü eline geçirmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da dün oyuncularına bu yönde bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Bu tür baskıları defalarca yaşadık. Şampiyonluk şansımız devam ediyor ve her an her şey değişebilir. Galatasaray ile oynayacağımız maç, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da çok kritik bir öneme sahip. Kazanırsak psikolojik üstünlük elde edeceğiz ve Trabzonspor'u yenerek farkı 3'e indireceğiz. Taraftarlarımıza büyük bir sevinç yaşatacağız."

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