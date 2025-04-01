7 yıl sonra ilk kez

Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

10 SENE ÖNCE

F.Bahçe ile G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2015-16 sezonda finalde karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.