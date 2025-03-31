TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

Yaklaşık 2 yıldız çubuklu formayı terleten Sebastian Szymanski burada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa takımlarının da ilgisini çeken Polonyalı futbolcu için kulübe çeşitli teklifler ulaşıyor.

Ancak yönetim oyuncu değerini bulmadan göndermeye yanaşmıyor. Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler en az 20 milyon euro bandından bir teklif bekliyor.