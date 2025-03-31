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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı lacivertli yönetim, transfer görüşmeleri için açılış fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

Yaklaşık 2 yıldız çubuklu formayı terleten Sebastian Szymanski burada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa takımlarının da ilgisini çeken Polonyalı futbolcu için kulübe çeşitli teklifler ulaşıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

Ancak yönetim oyuncu değerini bulmadan göndermeye yanaşmıyor. Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler en az 20 milyon euro bandından bir teklif bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

MOURINHO ÇOK BEĞENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğendiği Polonyalı yıldızdan kolay kolay çıkış yapmak istemeyen yönetim, İngiltere ve İtalya'dan ilgilenen takımlara 20 milyon Euro'dan kapıyı açıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...

Sözleşmeye bazı başarı bonusları da koydurmak isteyen sarı-lacivertliler, Polonya Milli Takım forması da giyen Szymanski'yi kolay kolay bırakmayacak. Oyuncunun ismi Nottingham Forest ve Atalanta gibi takımlarla birlikte anılırken yaz ayı hareketli geçeceğe benziyor.

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