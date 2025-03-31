TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski hareketliliği! 20 milyon Euro...
Fenerbahçe'de sergilediği performansla Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının radarına girdi. Sarı lacivertli yönetim, transfer görüşmeleri için açılış fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Sözleşmeye bazı başarı bonusları da koydurmak isteyen sarı-lacivertliler, Polonya Milli Takım forması da giyen Szymanski'yi kolay kolay bırakmayacak. Oyuncunun ismi Nottingham Forest ve Atalanta gibi takımlarla birlikte anılırken yaz ayı hareketli geçeceğe benziyor.
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