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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Mateo Kovacic'te adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Manchester City'den ayrılacak olan Hırvat orta saha oyuncusunun menajeri transfere yeşil ışı yaktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı

Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun çok istediği Mateo Kovacic'i yakın markaja aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı

Kanarya, Manchester City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı

Menajer transfere yeşil ışık yakarken sarı-lacivertli yönetim de Kovacic için maddi olarak şartları zorlama kararı aldı.

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