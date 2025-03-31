TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mateo Kovacic sesleri! Menajeri yeşil ışık yaktı
Önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Mateo Kovacic'te adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Manchester City'den ayrılacak olan Hırvat orta saha oyuncusunun menajeri transfere yeşil ışı yaktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Diğer yandan Hırvat yıldızın da bir süredir Fenerbahçe'yi takip ettiği belirlendi.
Sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kovacic'in piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro.
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