Çifte bayram

Fenerbahçe adeta çifte bayramı bir arada yaşıyor. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce oynanan Beşiktaş-G.Saray derbisinde ev sahibi ekibin 3 puan alması en fazla sarı-lacivertlileri sevindirdi. Lider G.Saray ile aradaki puan farkı 1 maç eksiği ile 6 puana inerken olası bir galibiyet F.Bahçe'nin şampiyonluk iddiasını bir kat daha arttıracak. Sarı Kanarya'nın önünde 9 kritik maç daha bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipteki tek düşünce kalan 9 haftadan 27 puan çıkartmak.

İKİ MAÇLIK FARK VAR

Ancak kalan haftaları kazanmak tabii ki 10 sezon sonra mutlu sona ulaşmaya yeterli olmayacak. Gelecek haftayı BAY geçecek olan lider G.Saray'ın önünde 8 maç bulunuyor. F.Bahçe Trabzon'u devirirse iki takım arasında 3 puan ve ikili averaj kalacak. Bu nedenle puan farkı 3.5 olarak değerlendiriliyor. Kalan 8 haftada G.Saray'ın en az iki maçta puan kaybetmesi ve F.Bahçe'nin de fire vermemesi gerekiyor. Rakibin zorlu fikstürü F.Bahçe'nin iştahını kabartırken, şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.