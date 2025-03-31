  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Çifte bayram

Çifte bayram

G.Saray’ın zorlu fikstüründe kalan 8 maçından en az ikisinde puan kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe de, 9’da 9 yaparsa 10 sezon sonra mutlu sona ulaşmış olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çifte bayram

Fenerbahçe adeta çifte bayramı bir arada yaşıyor. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce oynanan Beşiktaş-G.Saray derbisinde ev sahibi ekibin 3 puan alması en fazla sarı-lacivertlileri sevindirdi. Lider G.Saray ile aradaki puan farkı 1 maç eksiği ile 6 puana inerken olası bir galibiyet F.Bahçe'nin şampiyonluk iddiasını bir kat daha arttıracak. Sarı Kanarya'nın önünde 9 kritik maç daha bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipteki tek düşünce kalan 9 haftadan 27 puan çıkartmak.

İKİ MAÇLIK FARK VAR

Ancak kalan haftaları kazanmak tabii ki 10 sezon sonra mutlu sona ulaşmaya yeterli olmayacak. Gelecek haftayı BAY geçecek olan lider G.Saray'ın önünde 8 maç bulunuyor. F.Bahçe Trabzon'u devirirse iki takım arasında 3 puan ve ikili averaj kalacak. Bu nedenle puan farkı 3.5 olarak değerlendiriliyor. Kalan 8 haftada G.Saray'ın en az iki maçta puan kaybetmesi ve F.Bahçe'nin de fire vermemesi gerekiyor. Rakibin zorlu fikstürü F.Bahçe'nin iştahını kabartırken, şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.

F.Bahçe'de Kovacic sesleri!
G.Saray'dan Arsenal'in yıldızına kanca!
DİĞER
Son dakika haberi: Derbide Montella taktiği! Kartal'ın galibiyeti sonrası dikkat çeken detay...
İsrailli bakan Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Dışişleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Sözleri yok hükmündedir
Livakovic'e Suudi Arabistan kancası!
Mertens'in alternatifi ManU'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 07:48
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:23
Napoli zirve takibinde! Napoli zirve takibinde! 01:22
F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi müjde! 01:18
Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! 01:18
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi 01:18
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 01:18
İsmail Kartal'dan flaş açıklama! İsmail Kartal'dan flaş açıklama! 01:18
Ciro Immobile’ye yeni talip! Ciro Immobile’ye yeni talip! 01:18
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 01:18
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 01:18
Derbide kırmızı kart tartışmaları! Derbide kırmızı kart tartışmaları! 01:18