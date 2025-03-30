Skriniar siftah yaptı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçını kaçıran Fred, G.Saray derbisinde forma istiyor. Sağlık heyeti Brezilyalı oyuncunun Kadıköy'de oynanacak olan derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan ederken, futbolcu da oynamayı dört gözle bekliyor. Fred'in ilk 11'de sahaya çıkması planlanırken yapılacak son idmanların ardından durumu netlik kazanacak.ARA transfer döneminde takıma katılan, kırk yıllık F.Bahçeli gibi adapte olan ve performansıyla beğeni toplayan Milan Skriniar, Bodrum deplasmanında siftah yaptı. Henüz beşinci dakikada perdeyi açan isim olan tecrübeli stoper kısa sürede takımla bütünleşti. Savunma yönünün haricinde ileride de etkili olduğunu gösteren Skriniar, ara transfer dönemindeki en iyi transferlerden birisi olarak dikkat çekti. Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin bonservisini almak istiyor.