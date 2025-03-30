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Haberler Fenerbahçe Gözün aydın

Gözün aydın

Forma giydiği Macaristan maçlarında 3 asiste imza atan Oğuz Aydın döndüğü gibi sahaya çıktığı Bodrum deplasmanında ise golü buldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 06:50
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Gözün aydın

12 GOL KATKISI VAR

İlk kez sırtına geçirdiği milli formayla harikalar yaratan Oğuz Aydın, kaldığı yerden devam ediyor. Uluslar Ligi Play-Off aşamasında Macaristan'a karşı oynadığı iki karşılaşmada da büyük beğeni toplayan Oğuz Aydın, toplamda atılan 6 golün yarısında asiste imzasını attı. Milli heyecanı ilk kez yaşamasına karşın sahanın en iyilerinden birisi olan Oğuz, milli takım dönüşünde soluğu hemen Bodrum Futbol Kulübü deplasmanında aldı. BURADA da sergilediği performansla takımını sırtlayan Oğuz, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Oynadığı son 3 maçta 4 golle skora katkı yapan Oğuz kısa süre içerisinde Maximin'i kulübeye hapsetmeyi başarıp takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 20 resmi maça çıkan milli oyuncu toplamda 6 gol atarken 6 da asiste imzasını atarak 12 tabela katkısı sağladı.

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