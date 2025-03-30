  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred'in son durumu ne?

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred'in son durumu ne?

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacağı kritik derbiye odaklanırken Brezilyalı yıldız Fred'in sahada olabilmesi için sağlık ekibi yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 13:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Süper Lig'de Bodrum FK karşısında rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, şimdi gözlerini çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçına çevirdi.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

FRED İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Sakatlığı sebebiyle son karşılaşmada kadroda yer almayan Fred'in derbide sahada olabilmesi için sağlık ekibi adeta seferber oldu.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun eksikliğini özellikle büyük maçlarda fazlasıyla hissediyor.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da aynı sıkıntıyı yaşamamak için Fred'i derbiye yetiştirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

MOURINHO PLANINI BELİRLEDİ

Bodrum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda her iki takımın da asıl hedefinin lig olduğunu ancak kupa maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirten Mourinho ideal kadrosunu sahaya sürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Tecrübeli teknik adamın ligde oynanan son Galatasaray derbisinde olduğu gibi üçlü savunma ve çift forvet sisteminden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

TALISCA VE DZEKO DERBİDE ÖNE ÇIKABİLİR

Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi duruma gelen Talisca, Mourinho'nun derbide en önemli silahlarından biri olabilir.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Öte yandan sakatlığını atlatan Edin Dzeko'nun da sahaya maske ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred için yoğun mesai

Bodrum FK maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Mourinho'nun Galatasaray derbisinde kaleci tercihine henüz karar vermediği öğrenildi.

Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri!
G.Saray'dan Beşiktaş maçı sonrası radikal karar! Yıldız ismin bileti kesildi
DİĞER
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...
Özgür Özel bu kez Le Monde'a ağladı! "Her çarşamba" diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu'nu rafa kaldırdı
Cimbom'un yıldızına sert eleştiri!
G.Saraylı yönetici: Beşiktaş özür dilemeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! Üründül'den Buruk'a flaş eleştiri! 11:58
Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? 11:22
Le Havre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Le Havre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? 11:21
Beşiktaş'tan 8 yıllık flaş gönderme! Beşiktaş'tan 8 yıllık flaş gönderme! 11:19
Auxerre - Montpellier maçı ne zaman? Auxerre - Montpellier maçı ne zaman? 11:19
Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? 11:17
Daha Eski
Toulouse - Brest maçı ne zaman? Toulouse - Brest maçı ne zaman? 11:15
Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? 11:12
Valencia - Mallorca maçı ne zaman? Valencia - Mallorca maçı ne zaman? 11:11
Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? 11:09
Barcelona - Girona maçı ne zaman? Barcelona - Girona maçı ne zaman? 11:08
Getafe - Villareal maçı ne zaman? Getafe - Villareal maçı ne zaman? 11:06