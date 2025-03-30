Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred'in son durumu ne?
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacağı kritik derbiye odaklanırken Brezilyalı yıldız Fred'in sahada olabilmesi için sağlık ekibi yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da aynı sıkıntıyı yaşamamak için Fred'i derbiye yetiştirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
MOURINHO PLANINI BELİRLEDİ
Bodrum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda her iki takımın da asıl hedefinin lig olduğunu ancak kupa maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirten Mourinho ideal kadrosunu sahaya sürmeyi planlıyor.
Tecrübeli teknik adamın ligde oynanan son Galatasaray derbisinde olduğu gibi üçlü savunma ve çift forvet sisteminden vazgeçmeyeceği ifade edildi.
TALISCA VE DZEKO DERBİDE ÖNE ÇIKABİLİR
Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi duruma gelen Talisca, Mourinho'nun derbide en önemli silahlarından biri olabilir.
Öte yandan sakatlığını atlatan Edin Dzeko'nun da sahaya maske ile çıkması bekleniyor.
Bodrum FK maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Mourinho'nun Galatasaray derbisinde kaleci tercihine henüz karar vermediği öğrenildi.
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