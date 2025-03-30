Fenerbahçe’de derbi hazırlığı! Fred'in son durumu ne?

Milliyet'te yer alan habere göre, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da aynı sıkıntıyı yaşamamak için Fred'i derbiye yetiştirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

MOURINHO PLANINI BELİRLEDİ Bodrum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarda her iki takımın da asıl hedefinin lig olduğunu ancak kupa maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirten Mourinho ideal kadrosunu sahaya sürmeyi planlıyor.