Spor yazarları Bodrum FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Bodrum FK - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu hafta kazanmak önemliydi. Çünkü Fenerbahçe uzun bir süredir bu virajları dönemiyor. Kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyeceksin. Tabi hafta içi oynanacak bir de Galatasaray kupa maçı var. Sizce de artık Mourinho'nun derbi kazanma zamanı gelmedi mi?
GÜRCAN BİLGİÇ – BİR DÜŞÜNSÜN!
Milli maçlar sonrasındaki mental ve fiziki gerilemenin üstüne, bir de deplasmanda küçük stat ortamı geldiğinde, problemler başlar. Oyuncuların tekrar lige konsantre olması, takım tadını yeniden alması için gereken ortam eksik kalınca, sahada da hırs eksik kalır. Fenerbahçe Bodrum'da erken gol ile bu zorlukları aşarım tavrını çabuk gösterdi.
Portekizli Hocası ile "gol yemeyen" rakibi karşısında tempoyu minimize ederek, skora oynamaya başladı. Ama takımın içine yerleşmiş "sarsaklık" virüsü yine iş başına geçti. Çok net bir pozisyonun ardından penaltı ile beraberliği sağladı Bodrum. Son haftalardaki mucizelerine yeniden sarılacaklardı ki bir dakika geçmeden Oğuz Aydın "tüm güzel duyguların" katili oldu.
Mourinho'nun planı rakibe kaleyi göstermemek üzerine. Bu maçın nasıl bir özrü olur bilemeyiz. Rakibi küçümsemek, skoru garanti görmek üstüne kurulan dikkat eksikliklerinden Bodrum FK'nın fırsatları bulduğunu söyleyebilir. Haksız da değil. Yine de farklı bir galibiyetin İrfan Can Eğribayat'ın net kurtarışları üzerine kurulduğunu yazmamız gerekir.
İrfan Can Kahveci'nin "serbest sekiz" rolünde nasıl öne çıktığını gördü muhtemelen Mourinho. Acaba, "neden bu kadar hafta oynatmadım" diye düşünmüş müdür. Tadic'in "temposuzluğunun" şikayet konusu olduğu geçmişte, daha diri ve etkili oynadı İrfan Can Kahveci. Dersler var maçtan çıkacak. Son düdüğe kadar maçın bitmediğini, bir anlık dikkat kaybının nelere mal olacağını anlamışlardır. Bu iki golün hesabını sorar Jose Mourinho...
MUSTAFA ÇULCU – KARAOĞLAN BAŞARILIYDI
Bodrum FK'nın 6 maçtır bir gol dahi yemeden 14 puan toplayan ana karakter oyuncuları Ajeti, Fredy, Bardhi, Taylan ve Celustka'dan yoksun bir kadro ile oyuna başlaması şaşkınlık yarattı. Belki milli takımdan dönüşler, seyahatler bahane gösterilecek. Ancak rotasyona gidilecek güçlü ve geniş kadron zaten yok. Düşme hattının averajla hemen üstündesin. Kalede zorunlu olarak 18 yaşında Rüzgar ile oynuyorsun, neyin rotasyonu diye sorarlar adama?
Usta Mourinho, 72'de yaptığı değişikliklerle Morais'e "Rotasyon böyle yapılır" dedi. Fenerbahçe, kupadaki derbisi öncesinde zorlanmadan üç puan alarak moralli döndü.
Hakemin, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce orta alanda ikili mücadelede, Ege'nin frikik sonrası ise Herelle'nin basit temasları hissettiği an kendini yere bırakmalarını devam ettirmesi doğruydu.
Bodrum FK lehine VAR'dan verilen penaltıda el yorumlarına katılmıyorum. Çünkü Talisca'nın sol kolu kapalı genişleme yok. Topun geçişini engelleyecek büyüme yapmıyor, kafa mı? El mi?
Her ikisi mi? Derken iğne ile kuyu kazarak, kafa vurmaya çalışırken kafadan ele temas eden topu bulan Portekizli VAR Godinho çağırdı, hakem de "VAR'ın itibarını bozmamak adına penaltıyı içine sindiremese de" verdi. Penaltı vermemeliydi.
44'te Erkan müdahalede geç kalınca Mert'e yaptığı çelmeye sahada direk Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğruydu.
Bodrum FK'lı Muhammed'e çıkan sarı umut vaat eden atağın engellenmesi olduğu için net doğru ama Okita'ya gösterdiği sarı gereksizdi. 81'de Bodrum penaltı bekledi, devam kararı doğru.
Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Oyunu bozmadı. Uzun aradan sonra 18 faul, 3 sarı kartla sorunsuz, başarılı, bir performans gösterdi.
Kendisini kutlarım.
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