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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:36
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FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Bu karşılaşmayla birlikte ligde 65 puana yükselen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler.

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

İşte Yıldırım, Duran ve Çoban'ın Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkındaki değerlendirmeleri...


FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul var mı?

Bahattin Duran: Elini rakibine koyuyor ancak bunun bir faul için yeterli olmadığını düşünüyorum. Golün nizami olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Etkili bir itme söz konusu değil. Rakip topa vurduktan sonra süslemeye çalışıyor. Faul yok. Kanaatimce gol temiz.

Deniz Çoban: Bu gol temiz, iptal edilseydi büyük hata olurdu. Belirli bir yüklenme yok. Çok da net bir açı ve pozisyonda bir faul yok


FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Bodrum FK'nın kazandığı penaltıda elle oynama var mı?

Bülent Yıldırım: Buna hakem kararı olarak penaltı çıksaydı, ben buna saygı duyardım. Ancak, VAR tekniği açısından baktığımda bir şüphe varsa subjektif unsurlar söz konusuysa ve mikrocerrahi yapıp ekranı büyütüyorsanız bu bende ciddi kaygı yaratıyor. Penaltı kararına saygı duyarım ama bunun sahada verilmesi gerektiği fikrindeyim.

Deniz Çoban: Bence burada VAR müdahalesi de doğru, penaltı da doğru.

Bahattin Duran: Pozisyon benim için penaltı. Canlı yayında izlerken anlayamamıştım. Sonra VAR müdahalesi geldi. Topun önce eline geldiğini şu anda görebiliyorum. Eline geldikten sonra da zaten sol eli net bir şekilde oynuyor. VAR burada eli net olarak göstermek istiyor. El doğal konumda değil ve önce eline geliyor. VAR müdahalesinin de doğru olduğunu düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bodrum FK'da Erkan geç kaldı. Hem ayakla hem de dizle rakibini bozdu. Bu, dikkatsiz bir müdahale ve tartışmasız bir penaltı.

Bahattin Duran: Ben de Bülent Yıldırım'la aynı fikirdeyim. Burada dikkatsiz iki müdahale yapıyor. Diz ve ayak darbesinden dolayı pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Ben de şüphe yok diyorum bu pozisyonda. Net bir penaltı.

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