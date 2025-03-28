Bodrum FK - Fenerbahçe maçı canlı | Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk olacak. Milli aranın ardından ilk maçına çıkacak olan Kanarya, sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hatasız ilerlemek istiyor. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Deplasman tribünü cezaları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarların stada alınmayacağı karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Kerem, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Erkan, Ege, Fredy, Bardhi, Seferi.

Fenerbahçe: Livakovic, Skriniar, Djiku, Yusuf, Oğuz, İsmail, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Nesyri.

FENER YENİ SERİ PEŞİNDE

Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Milli maçlar için verilen ara öncesi ligde son olarak Samsunspor ile berabere kalan ve zirve yarışında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden galip ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

LİGDE 2. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele etmeye hak kazanan Bodrum FK, Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.

SON 6 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Bodrum FK, Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Uzun süre küme düşme hattında bulunan yeşil-beyazlılar, bu başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı. Öte yandan Morais'in öğrencileri bu süreçte ise rakiplerine gol izni vermedi.

USTA-ÇIRAK İLK KEZ RAKİP

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip olacak. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.