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Hazırlıklar devam ediyor
Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Bodrum FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi.
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