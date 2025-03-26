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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarları mest etmişti. Tecrübeli stoper ile ilgili ortaya atılan iddia sarı lacivertli takımda şok etkisi yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar performansıyla sarı lacivertliler'in değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?

Mourinho da yönetim ile yaptığı görüşmelerde yeni sezon için Slovak stoperin takımda kalmasını talep etmişti. Tecrübeli savunmacı için girişimlere başlaması beklenen Fenerbahçe'ye bu transferde dişli bir rakip çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?

Takvim'de yer alan habere göre yeni sezon için stoper takviyesi yapması beklenen İtalyan ekibi Milan'ın da Skriniar'ı gündemine aldığı ve PSG ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

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