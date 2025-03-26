TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar depremi! Sezon sonunda ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar, performansı ile taraftarları mest etmişti. Tecrübeli stoper ile ilgili ortaya atılan iddia sarı lacivertli takımda şok etkisi yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)
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Milan'ın 30 yaşındaki futbolcuyu Inter'de oynadığı zamanda da transfer etmek istediği ancak oyuncunun PSG'ye imza attığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkan tecrübeli savunmacı tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalıp 2 asiste imza attı.
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