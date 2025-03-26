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Haberler Fenerbahçe Tarihe rekorla giriyor

Tarihe rekorla giriyor

Bodrum FK karşısında ‘dalya’ diyecek olan Tadic, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci sezonunda 100. maçına çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Tarihe rekorla giriyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK maçında forma giymesi halinde sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına çıkarak "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın değişilmez ismi olan Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun da vazgeçmediği futbolcular arasına girmeyi başardı ve istikrarıyla ön plana çıktı.

27 GOL ATTI 31 ASİST YAPTI

Sarı lacivertlilerle 2023-2024 sezonunda 56 resmi müsabakaya çıkarken, 16 gol, 16 asistlik performans gösteren Dusan Tadic, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin çıktığı 45 resmi maçın 43'ünde görev yaptı. Tadic, bu karşılaşmalarda 3 bin 176 dakika sahada kalırken 11 gol atıp 15 asist yaptı. Sırp yıldız ayrıca, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sonunda 100'üncü maçına çıkan ilk futbolcu olacak.

CENTİLMENLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligdeoynanan 38 maçta 3 kez sarı kart gören de deneyimli oyuncu, sezon da ligdeki 26 maçta 2 defa sarı kart gördü.

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