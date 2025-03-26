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Haberler Fenerbahçe Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Milli aranın ardından rotasını lige çeviren sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Jose Mourinho kritik maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 16:15
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Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Fenerbahçe, gözünü Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağı Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçına çevirdi.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Sarı lacivertliler, müsabakayı kazanarak zirveye yarışını kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Teknik direktör Jose Mourinho da, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

TRT Spor'un haberine göre, Portekizli teknik adamın, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Üçlü savunmanın da Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür'den oluşması bekleniyor.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Orta sahada ise Amrabat, Szymanski ve Dusan Tadic üçlüsü yer alacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic kritik maça 11'de başlayacak.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Mourinho, Reeder Samsunspor maçının ardından Sipay Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev verecek.

Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu

Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko'nun yerine Bodrum FK karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.

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