Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Sipay Bodrum FK maçı kadrosu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Milli aranın ardından rotasını lige çeviren sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Jose Mourinho kritik maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TRT Spor'un haberine göre, Portekizli teknik adamın, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Üçlü savunmanın da Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür'den oluşması bekleniyor.
Orta sahada ise Amrabat, Szymanski ve Dusan Tadic üçlüsü yer alacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta ise Filip Kostic kritik maça 11'de başlayacak.
Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca ikilisine formayı teslim edecek.
Mourinho, Reeder Samsunspor maçının ardından Sipay Bodrum FK deplasmanında da Anderson Talisca'ya ilk 11'de görev verecek.
Brezilyalı oyuncu, milli maçta burnu kırılan Edin Dzeko'nun yerine Bodrum FK karşısında En-Nesyri ile birlikte Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı olacak.
DİĞER