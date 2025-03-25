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Haberler Fenerbahçe Milliler göz doldurdu

Milliler göz doldurdu

Fenerbahçe'nin13 futbolcusu milli arada milli takımlarına gitti. Birçok isim sergiledikleri performanslarla da hem taraftarları hem de yönetimi memnun etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Milliler göz doldurdu

Fenerbahçe'nin13 futbolcusu milli arada milli takımlarına gitti. Birçok isim sergiledikleri performanslarla da hem taraftarları hem de yönetimi memnun etti. İlk kez A Milli Takım formasını giyen Oğuz Aydın, iki maçta 3 asistle yıldızlaştı. İrfan Can Kahveci de ilk karşılaşmada gol atarak moral depoladı. Mert Müldür ile İsmail Yüksek de görev yaptıkları dakikalarda performanslarıyla dikkat çekti. İlk defa milli takıma seçilen genç Yusuf Akçiçek de ay-yıldızlı formayı Macaristan ile oynanan rövanş karşılaşmasında sırtına geçirerek hayallerini gerçekleştirdi. Skriniar Slovakya'da, Livakovic Hırvatistan'da harikalar yarattı. Szymanski de Polonya'daki oyunuyla alkış alırken, bir tek Dzeko, Bosna-Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı. Genel olarak oyuncuların performansları ve fazla bir sakatlık yaşanmaması teknik direktör Jose Mourinho'yu mutlu etti.

0.67'DEN 3 ASİST

Oğuz Aydın, A Milli Takım'la çıktığı ilk iki maçında 3 asist yaparak büyük bir başarıya imza attı. Üstüne üslük 24 yaşındaki oyuncu, bunu 0.67'lik asist beklentisiyle gerçekleştirdi. 4 kez şut pası veren Oğuz ayrıca, 6 defa rakip ceza sahasında topla buluştu, %80 pas isabeti yaptı ve 4 defa da arkadaşlarına kilit pas gönderdi.

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