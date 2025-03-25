Dzeko bugün katılıyor

Bosna-Hersek'ın Romanya ile oynadığı maçta rakibiyle çarpışan ve burnu kırılan Edin-Dzeko, bugün dönüyor. 39 yaşındaki oyuncu, Bodrum maçının antrenmanında kendisine özel hazırlanan maske ile yer alacak. Dzeko'nun zorlu mücadelede oynayıp oynamayacağına ise maç günü Jose Mourinho karar verecek

Liva 14 şutun 12'sini çıkard

SAKATLIĞINI atlattıktan sonra Samsunspor maçıyla birlikte İrfan Can Eğribayat'tan kaleyi devralan Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'yla da harikalar yarattı. Tecrübeli file bekçisi, Mbappe, Dembele, Griezmann gibi süper yıldızlar karşısında iki maçta kalesine gelen 14 isabetli şutun 12'sini kurtardı