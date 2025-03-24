TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Boşnak futbolcu gelecek sezon Kadıköy'de forma terletemeyebilir. İşte haberin detayları...
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Sabah'ın haberine göre Dzeko'ya F.Bahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Dzeko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var.
İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve F.Bahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet, ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir.
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