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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Boşnak futbolcu gelecek sezon Kadıköy'de forma terletemeyebilir. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

Geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek. Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

Yıllık 4.2 milyon Puro alan oyuncu ile F.Bahçe yönetimi 1 sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitiminin ardından son karar verilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

F.Bahçe, sezonun sonundaki duruma göre Dzeko'ya tekliften de vazgeçebilecek bir noktada. Ancak Boşnak futbolcuya başka öneriler de bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Dzeko'nun 4.2 milyon Euro'luk ücretinden büyük bir indirim yapmasını da isterken 3 milyon Euro seviyelerinde bir teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

Sabah'ın haberine göre Dzeko'ya F.Bahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Dzeko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve F.Bahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet, ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir.

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