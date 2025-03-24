TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dzeko'nun kafası karıştı! Kalacak derken...

Geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek. Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor.

Yıllık 4.2 milyon Puro alan oyuncu ile F.Bahçe yönetimi 1 sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitiminin ardından son karar verilecek.