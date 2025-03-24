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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

Fenerbahçe, savunmasında sakatların ve sezon sonu ayrılacakların olmasından dolayı genç stoper transferinde ısrarcı. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin Göztepe forması giyen 19 yaşındaki Taha Altıkardeş’i sezon sonu için takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

Fenerbahçe sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı temkinli davranıyor. Ayrıca Kanarya sezon sonu bu bölgede ayrılacaklar olmasından dolayı da bir hayli planlı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

Bu sebepten ötürü Fenerbahçe yönetiminin Göztepe forması giyen genç stoper Taha Altıkardeş'i takibe aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki stoper, 1.90 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip. Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için İzmir ekibine 3 milyon Euro bonservis vermeyi gözden çıkardığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

ÜST ÜSTE SAKATLIK YAŞANDI

Bursaspor altyapısından yetişen Taha, Yeşil-Beyazlılar ile A takıma yükselmişti. Buradan Trabzonspor'a giden genç stoper, sonrasında Göztepe'nin yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!

Göztepe'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Altıkardeş, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. En son 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında görev yapan oyuncu, bir daha şans bulamadı. U21 Milli Takımı'nda da oynayan Taha'nın milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi ile 15 lig maçına çıkan genç savunmacı, 921 dakika sahada kalarak 2 gol attı.

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