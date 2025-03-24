TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yeni stoperi Göztepe'den: Taha Altıkardeş!
Fenerbahçe, savunmasında sakatların ve sezon sonu ayrılacakların olmasından dolayı genç stoper transferinde ısrarcı. Bu bağlamda sarı lacivertlilerin Göztepe forması giyen 19 yaşındaki Taha Altıkardeş’i sezon sonu için takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Göztepe'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Altıkardeş, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. En son 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında görev yapan oyuncu, bir daha şans bulamadı. U21 Milli Takımı'nda da oynayan Taha'nın milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi ile 15 lig maçına çıkan genç savunmacı, 921 dakika sahada kalarak 2 gol attı.
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