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Haberler Fenerbahçe Son talip Chelsea

Son talip Chelsea

Bayern Münih, Manchester United, İnter, Bayer Leverkusen ve Tottenham gibi dev kulüplerin radarına giren Yusuf Akçiçek'in son talibi ise bir başka İngiliz ekibi Chelsea oldu. Mavilerin sezon sonunda kadar 19 yaşındaki oyuncunun performansını takip edeceği ve yaz transfer döneminde gelecek raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı Ada medyasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Son talip Chelsea
Bayern Münih, Manchester United, İnter, Bayer Leverkusen ve Tottenham gibi dev kulüplerin radarına giren Yusuf Akçiçek'in son talibi ise bir başka İngiliz ekibi Chelsea oldu. Mavilerin sezon sonunda kadar 19 yaşındaki oyuncunun performansını takip edeceği ve yaz transfer döneminde gelecek raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı Ada medyasında yer aldı.
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