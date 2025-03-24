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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel, İngiliz ekibi Crystal Palace ile her konuda anlaştı. Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda Ada temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Osayi'nin yerine ise oyuncu almayacak. Yeni sezonda sağ bek ikilisi Mimovic ve Mert Müldür'den oluşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel, İngiliz ekibi Crystal Palace ile her konuda anlaştı. Nijeryalı oyuncu, sezon sonunda Ada temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Osayi'nin yerine ise oyuncu almayacak. Yeni sezonda sağ bek ikilisi Mimovic ve Mert Müldür'den oluşacak.
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