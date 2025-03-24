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Haberler Fenerbahçe Maskeli Dzeko

Maskeli Dzeko

Bosna-Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk olduğu maçta aldığı darbe sonrasında burnu kırılan Edin Dzeko, yarın İstanbul'a dönecek ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe sağlık heyeti de Dzeko'nun raporlarını inceledi ve 39 yaşındaki futbolcunun maske ile sahada olabileceğini dile getirdi. Boşnak yıldız, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Bodrum FK ile oynanacak maçta maske ile sahada yer alacak. Portekizli teknik adam, bu konudaki son kararını ise maç günü ve En-Nesyri'nin durumuna göre verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Maskeli Dzeko

Bosna-Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'ya konuk olduğu maçta aldığı darbe sonrasında burnu kırılan Edin Dzeko, yarın İstanbul'a dönecek ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe sağlık heyeti de Dzeko'nun raporlarını inceledi ve 39 yaşındaki futbolcunun maske ile sahada olabileceğini dile getirdi. Boşnak yıldız, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Bodrum FK ile oynanacak maçta maske ile sahada yer alacak. Portekizli teknik adam, bu konudaki son kararını ise maç günü ve En-Nesyri'nin durumuna göre verecek.

EDIN'DEN MESAJ

Burnu kırılan kaptan Edin Dzeko, sosyal medya hesabından son halinin ve daha önce kaşının yarılıp, elinin kırıldığı fotoğrafları kolaj halinde paylaştı. 39 yaşındaki oyuncu, paylaşımının altına; "Ya hepsi ya hiç" mesajını yazıp, kılıç ve güç emojisi koydu. Dzeko'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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