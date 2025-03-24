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Haberler Fenerbahçe Fener'in gözü aydın

Fener'in gözü aydın

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, son dönemde yıldızını iyice parlattı. Sezonun ilk yarısında fiziği yetersiz olduğu için forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelince fırsat bulduğu maçlarda kendini gösterdi. Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın da gönlünü fetheden Oğuz, bu performansını milli takıma da taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Fener'in gözü aydın

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, son dönemde yıldızını iyice parlattı. Sezonun ilk yarısında fiziği yetersiz olduğu için forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelince fırsat bulduğu maçlarda kendini gösterdi. Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın da gönlünü fetheden Oğuz, bu performansını milli takıma da taşıdı.

Milli formayla çıktığı ilk maçta 2 asist birden yapan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de bir anda radarına girdi. Özellikle iki İtalyan ekibi Lazio ve Atalanta, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu takibe aldı. Macaristan maçında izlenen Oğuz, Bodrum FK mücadelesinde takip edilecek. Fenerbahçe ise sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı tecrübeli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

TERS POZİSYONDA OYNUYOR

İtalyan medyası, Oğuz Aydın'ın iki kanatta da etkili performans gösterdiğini yazdı. Haberde; "Klasik kanat oyuncusu ancak santrfor da oynayabilir. Lazio Türk pazarına yabancı değil" denildi.

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