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7.5 milyon euroya tamam
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli arada yönetimle yaptığı toplantıda Milan Skriniar'ın bonservisinin alınmasını ve Slovak oyuncunun elden kaçırılmamasını istedi. Sarı-lacivertli yönetim de hem oyuncuyla hem de PSG ile görüştü. Fransız ekibiyle 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaşıldı. Yönetim, Skriniar'ın yıllık istediği 7.5 milyon euro maaşı da kabul etti. Sezon sonunda Skriniar'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
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