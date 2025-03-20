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Yolcular belli oldu
Sezon sonunda yapılanmaya gidecek olan F.Bahçe'de yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. İlerleyen yaşı ve performansıyla zaman zaman tribünlerden tepki alan Dusan Tadic ile devam edilmesi beklenmiyor. Dzeko için henüz kesin bir karar verilmezken sezonu kapatan Becao'ya da gelecek teklifler değerlendirilecek. Ayrıca Osayi ile de sözleşme uzatılma ihtimali düşük olarak gözüküyor.
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