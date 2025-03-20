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Maximin pişmanlığı
Fenerbahçe yönetiminin Mourinho ile sıkıntı yaşadığı için kadro dışı bırakma kararı aldığı Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye gidişine engel olunması pişmanlık yarattı. İtalyan ekibinin kiralık olarak istediği Maximin için para talep eden sarı-lacivertliler sürecin uzamasına sebep olmuş ve daha sonra da transfer dönemi kapanmış ve evraklar yetişmemişti.
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