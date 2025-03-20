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Haberler Fenerbahçe Bodrum tehlikesi

Bodrum tehlikesi

Süper Lig'de Samsun'a puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan F.Bahçe'de, milli ara sonrasında oynanacak olan Bodrum FK maçı da teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı nedeniyle 28 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı kaçıracak olan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra milli takımlarına giden Faslı Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin durumları da belirsizliğini koruyor. Çünkü iki futbolcu 26 Mart gecesi Tanzanya ile önemli bir maça çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Bodrum tehlikesi

Süper Lig'de Samsun'a puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan F.Bahçe'de, milli ara sonrasında oynanacak olan Bodrum FK maçı da teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı nedeniyle 28 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı kaçıracak olan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra milli takımlarına giden Faslı Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin durumları da belirsizliğini koruyor. Çünkü iki futbolcu 26 Mart gecesi Tanzanya ile önemli bir maça çıkacak.

DİNLENMEYE ZAMAN YOK

TSİ 00.30'da başlayacak karşılaşmanın ardından dinlenmeye fırsat bulamadan iki oyuncu da hemen İstanbul'a doğru yola çıkacak. Çarşamba akşamı ya da perşembe günü takıma katılması beklenen iki futbolcunun taktik idmana yetişip yetişemeyecekleri bile belirsiz. Milli maçtan iki gün sonra Bodrum önünde iki ismi de riske atmayı düşünmeyen teknik direktör Mourinho'nun farklı bir arayışa gireceği tahmin ediliyor.

ERTELEME TALEBİ

Fenerbahçe yönetimi iki yıldızı Amrabat ve Nesyri'nin milli takım programı nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) erteleme talebinde bulunarak maçın ileri bir tarihe alınmasını istiyor. Sarı-lacivertli takımın Bodrumspor karşısındaki muhtemel 11'i, maç öncesi TFF'nin vereceği karara göre teknik direktör Jose Mourinho tarafından belirlenecek.

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