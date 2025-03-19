  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Yönetimden toplantı

Yönetimden toplantı

Fenerbahçe’de yönetim, önümüzdeki hafta Samandıra’ya çıkarma yapacak. Başkan Ali Koç’un da katılacağı toplantıda futbolcularla bir görüşme gerçekleştirilecek ve görülmemiş bir şampiyonluk primi açıklanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yönetimden toplantı

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluktan ümidini kesmiş değil... Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de kalan haftalarda oynayacağı tüm maçları kazanacağına inanıyor. 10 maçta 30 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek. Yönetim önümüzdeki hafta Samandıra'ya çıkarma yapıp hem futbolcular hem de teknik heyetle uzun bir toplantı yapacak. Başkan Ali Koç'un da katılacağı bu görüşmede oyunculara moral ve motivasyon aşılanacak. Ayrıca sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde tüm futbolculara bu zamana kadar görülmemiş bir 'şampiyonluk primi' vaat edilecek.

G.Saray'da Osimhen seferberliği!
F.Bahçe'den scout transferi!
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...
Son dakika: İBB’ye 2 ayrı soruşturma! Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında gözaltı kararı
G.Saray'da transfere Osimhen referansı!
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... 23:51
F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! 23:51
F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 8 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 23:51
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 23:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta Immobile ile yollar ayrılıyor! 23:50
Talisca beklentilerin altında kaldı! Talisca beklentilerin altında kaldı! 23:50
Dev derbiyi kim yönetecek? Dev derbiyi kim yönetecek? 23:50
Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! 23:50
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 23:50
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:51