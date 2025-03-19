Yönetimden toplantı

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluktan ümidini kesmiş değil... Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de kalan haftalarda oynayacağı tüm maçları kazanacağına inanıyor. 10 maçta 30 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakibinin puan kaybını bekleyecek. Yönetim önümüzdeki hafta Samandıra'ya çıkarma yapıp hem futbolcular hem de teknik heyetle uzun bir toplantı yapacak. Başkan Ali Koç'un da katılacağı bu görüşmede oyunculara moral ve motivasyon aşılanacak. Ayrıca sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde tüm futbolculara bu zamana kadar görülmemiş bir 'şampiyonluk primi' vaat edilecek.