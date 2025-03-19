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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

Son dakika spor haberi: 2023/2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. İşte tecrübeli futbolcunun savunması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 15:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü ve müşteki Ali Çelikkıran katıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

Mahkeme hakimi, Yandaş'ın ifade verdiği esnadaki duruşundan dolayı uyarıda bulundu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar

Diğer sanık olan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da savunma yapan isimlerden biri oldu. Emre Kartal, maçta tansiyonun çok yüksek olduğunu, galibiyet sevinci için sahaya gitmelerinin en doğal hakları olduğunu ifade ederek "Bayrağımızla fotoğraf çekildik. Sonra sivil giyimli kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti her şeyi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

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