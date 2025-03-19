FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar
Son dakika spor haberi: 2023/2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. İşte tecrübeli futbolcunun savunması...
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Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" şeklinde konuştu.
Mahkeme hakimi, Yandaş'ın ifade verdiği esnadaki duruşundan dolayı uyarıda bulundu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.
Diğer sanık olan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da savunma yapan isimlerden biri oldu. Emre Kartal, maçta tansiyonun çok yüksek olduğunu, galibiyet sevinci için sahaya gitmelerinin en doğal hakları olduğunu ifade ederek "Bayrağımızla fotoğraf çekildik. Sonra sivil giyimli kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti her şeyi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.
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