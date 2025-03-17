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Haberler Fenerbahçe Samsun fobisi

Samsun fobisi

Fenerbahçe, Samsunspor’u yenemeyip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Kadıköy’de 2 puan bırakan Kanarya, kabus yaşadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Samsun fobisi

Trendyol Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe evinde Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç fazlası olan Galatasaray'la puan farkı 9 oldu. Samsunspor'a karşı bu sezon iki maçta 4 puan kaybeden Fenerbahçe zirvede ağır yara aldı. Kanarya, geçen sezon da Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalıp zirvede hasar almıştı. Perşembe gecesi Rangers'la 120 dakikalık zorlu bir maçtan çıkan Fenerbahçe'de fiziksel yorgunluk ilk yarıda göze çarptı. İlk yarıdaki ciddi 18 ve 36'da Oğuz Aydın'la geldi.

OKAN DEVLEŞTİ

İkinci yarıda hamlelerini yapan Jose Mourinho gol aradı. 72'de sol kanattan Oğuz Aydın'ın enfes ortasında arka direkte hareketlenen Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. 74'te bu kez soldan Szymanski ortaladı, En-Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti. 75'te Mouandilmadji'nin atılması sonrası rakip kaleyi abluka altına alan Fenerbahçe uzatmalarda ciddi şanslar yakaladı. 90+6'da Dzeko'nun net kafa vuruşu ve 90+7'de de Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk müthiş kurtarışlar yaptı.

YİNE ÇELME TAKTI

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında bir kez daha Samsunspor'a takıldı. Geçtiğimiz sezon rakibiyle Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon da 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

9 PUANLIK KAYIP

F.Bahçe, Süper Lig'de ilk 6 sıradaki takımlara karşı şanssızlık yaşıyor. G.Saray ve Samsun'u 2 maçta da yenemeyen sarı-lacivertliler, Cimbom'a karşı 5 puan kaybederken, Samsun önünde de 4 puan yitirdi.

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