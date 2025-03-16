TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışındaki en skorer oyuncusu Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldıza yakın kaynaklar, oyuncunun teklif aldığı kulüpleri ve olası bir transferin gerçekleşmesi için gerekli şartı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:17 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:20
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Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africafoot'tan derlediği habere göre Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Haberde Faslı golcüye Premier Lig'den Arsenal ve West Ham United, Suudi Arabistan Pro Lig'den ise Al Nassr'ın ısrarcı bir şekilde talip olduğu aktarıldı.
KALMAK İSTİYOR
Nesyri'ye yakın kaynakların aktardığına göre oyuncu, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yaşadığı deneyimden memnun ve sarı lacivertli forma ile yoluna devam etmek istiyor.
40 MİLYON EURO...
Öte yandan Kadıköy yönetiminin oyuncu için talep ettiği miktarı 40 milyon Euro'ya çıkardığı ve bu bedelin karşılanması durumunda oyuncuyu transfer etmeye açık olduğu belirtiliyor.
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