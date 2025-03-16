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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluk yarışındaki en skorer oyuncusu Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldıza yakın kaynaklar, oyuncunun teklif aldığı kulüpleri ve olası bir transferin gerçekleşmesi için gerekli şartı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:17 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 14:20
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Fenerbahçe, zirve yarışında Youssef En-Nesyri'ye güveniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Faslı golcü, bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

SONRADAN AÇILDI

Sezonun ilk maçlarında performansı ile tepki toplayan 27 yaşındaki oyuncu, sonraki haftalarda sergilediği etkili oyun ve bitiriciliği ile hem ilk 11'deki hem de taraftarların gönlündeki yerini sağlama aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Öte yandan fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africafoot'tan derlediği habere göre Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Haberde Faslı golcüye Premier Lig'den Arsenal ve West Ham United, Suudi Arabistan Pro Lig'den ise Al Nassr'ın ısrarcı bir şekilde talip olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

KALMAK İSTİYOR

Nesyri'ye yakın kaynakların aktardığına göre oyuncu, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yaşadığı deneyimden memnun ve sarı lacivertli forma ile yoluna devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

40 MİLYON EURO...

Öte yandan Kadıköy yönetiminin oyuncu için talep ettiği miktarı 40 milyon Euro'ya çıkardığı ve bu bedelin karşılanması durumunda oyuncuyu transfer etmeye açık olduğu belirtiliyor.

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