TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! 40 milyon Euro...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Faslı golcü, bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

SONRADAN AÇILDI Sezonun ilk maçlarında performansı ile tepki toplayan 27 yaşındaki oyuncu, sonraki haftalarda sergilediği etkili oyun ve bitiriciliği ile hem ilk 11'deki hem de taraftarların gönlündeki yerini sağlama aldı.