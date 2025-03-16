Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bay geçtiği 27. haftanın ardından, 28. haftada sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdırarak zirvedeki rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor. İşte Fenerbahçe - Reeder Samsunspor müsabakasının muhtemel 11'leri... (FB SPOR HABERİ)
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Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği son 19 maçın hiçbirinden mağlup ayrılmayan Fenerbahçe son yenilgisini 1987 yılında aldı. Bu sürede sahaya çıktığı 13 maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler 6 kez de berabere kaldı. Rakibine karşı evinde 38 senedir kaybetmeyen Sarı Kanarya, zaferlerine bir yenisini eklemek istiyor.
ÜÇ İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de zorlu Samsun mücadelesi öncesinde üç isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.
Bu üç isimden kart gören futbolcular ligde gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK maçında forma giyemeyecekler.
DÖRT EKSİK VAR
Samsunspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar, İsmail ve Levent bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'de, Becao ve Oosterwolde de sezonu kapatmıştı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus, Drongelen, Bennasser, Bola, Soner, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji
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