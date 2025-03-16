Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ne talihsiz bir şekilde veda eden Fenerbahçe'nin elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı. İki kulvarda da ezeli rakibi Galatasaray ile yarış içerisine giren sarı-lacivertliler, dün rakibinin kazanmasıyla birlikte ligde 2 maç eksiği ile 10 puan geriye düştü.