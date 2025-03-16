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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bay geçtiği 27. haftanın ardından, 28. haftada sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdırarak zirvedeki rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor. İşte Fenerbahçe - Reeder Samsunspor müsabakasının muhtemel 11'leri... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ne talihsiz bir şekilde veda eden Fenerbahçe'nin elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı. İki kulvarda da ezeli rakibi Galatasaray ile yarış içerisine giren sarı-lacivertliler, dün rakibinin kazanmasıyla birlikte ligde 2 maç eksiği ile 10 puan geriye düştü.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Bunu kapatmak isteyen sarılacivertliler İskoçya dönüşünde bugün Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek. Sarı Kanarya'da galibiyetten başka bir düşünce bulunmuyor. Teknik direktör Jose Mourinho ve öğrencileri bugünkü maçın öneminin farkında.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

38 YILDIR YENİLMİYOR

Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük kuramazken, ilk 6 sıradaki takımların hepsine puan kaybeden Fenerbahçe, şanssızlığını Göztepe galibiyetiyle kırmıştı.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği son 19 maçın hiçbirinden mağlup ayrılmayan Fenerbahçe son yenilgisini 1987 yılında aldı. Bu sürede sahaya çıktığı 13 maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler 6 kez de berabere kaldı. Rakibine karşı evinde 38 senedir kaybetmeyen Sarı Kanarya, zaferlerine bir yenisini eklemek istiyor.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

ÜÇ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu Samsun mücadelesi öncesinde üç isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Bu üç isimden kart gören futbolcular ligde gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK maçında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

DÖRT EKSİK VAR

Samsunspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 önemli eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar, İsmail ve Levent bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'de, Becao ve Oosterwolde de sezonu kapatmıştı.

Fenerbahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor! İşte Jose Mourinho'nun Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Yusuf, Skriniar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus, Drongelen, Bennasser, Bola, Soner, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji

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