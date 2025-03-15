TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11), Rangers maçında eleştiri oklarının hedefi oldu.

İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.