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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de son olarak Rangers maçında kaçırdığı penaltıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni adresini canlı yayında duyurdular. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 10:34
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11), Rangers maçında eleştiri oklarının hedefi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!

TRT Spor'da yer alan haberde, Tadic'in Ajax ile anlaştığı ve gelecek sezon Hollanda ekibinde forma giyeceği ifade edildi.

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