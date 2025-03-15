TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de son olarak Rangers maçında kaçırdığı penaltıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Dusan Tadic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni adresini canlı yayında duyurdular. İşte detaylar...
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36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı.
Tadic bu karşılaşmalarda 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.
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